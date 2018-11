V soboški Galeriji izbor del Franca Mesariča od leta 1980

Murska Sobota, 8. novembra - V Galeriji Murska Sobota bodo drevi ob 18. uri odprli razstavo Franca Mesariča z izborom del, nastalih v letih od 1980 do 2018. Zadnjo letošnjo razstavo Galerije so pripravili v počastitev umetnikove 80-letnice in 60-letnice njegovega likovnega delovanja in sooblikovanja soboškega kulturnega življenja.