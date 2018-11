Poškodovani Coutinho bo počival dva do tri tedne

Barcelona, 8. novembra - Iz katalonskega nogometnega velikana Barcelone so danes sporočili, da bo moral Brazilec Philippe Coutinho zaradi poškodbe počivati dva do tri tedne. Današnji jutranji zdravniški pregledi so potrdili, da ima Coutinho manjšo raztrganino leve stegenske mišice, zato bo z igrišč odsoten dva do tri tedne, so zapisali na spletni strani španskega prvaka.