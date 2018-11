Pred 100 leti je preminil snovalec drznih metafor Guillaume Apollinaire

Ljubljana, 9. novembra - Na današnji dan pred 100 leti je umrl francoski pisatelj in pesnik Guillaume Apollinaire. Z opuščanjem ločil, svobodno igro asociacij in podzavesti, nelogičnim prikazovanjem časa in prostora je v književnost vnesel kubizem ter nakazal pot dadaizmu in celo nadrealizmu. Njegovi najpomembnejši pesniški zbirki sta Alkoholi (1913) in Kaligrami (1918).