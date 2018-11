Slovensko morje po skoraj 10 letih z dobrim kemijskim stanjem

Ljubljana, 8. novembra - Slovensko morje ima po skoraj 10 letih spet dobro kemijsko stanje. Koncentracije organskih kositrovih spojin, ki so bile v preteklih letih prisotne predvsem zaradi uporabe v ladijskih premazih, so se namreč znižale pod okoljski standard kakovosti, so sporočili z Agencije RS za okolje (Arso), ki redno spremlja stanje morja.