Bruselj za letos ostaja pri 2,1-odstotni napovedi rasti območja evra in EU

Bruselj, 8. novembra - Evropsko gospodarstvo se ohlaja. BDP območja z evrom in EU bo nadaljeval rast, a po zmerni stopnji, v prihodnosti pa se kažejo številne negotovosti in tveganja, navaja Evropska komisija v jesenski gospodarski napovedi. Za letos sicer ostaja pri 2,1-odstotni rasti območja z evrom in osemindvajseterice, prihodnje leto naj bi bila rast 1,9-odstotna.