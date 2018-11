Mladi slovenski raftarji na brzicah reke Alumine še do brona

Buenos Aires, 8. novembra - Slovenci so na svetovnem prvenstvu v raftingu na divjih vodah, ki poteka na reki Alumine v Argentini, po zlatu v disciplini sprint v starostni kategoriji do 23 let med mlajšimi člani osvojili še bron v dvobojevanju. V malem finalu so premagali domačine Argentince. Zlato je pripadlo Čehom, srebro Slovakom.