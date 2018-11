Unicredit v Sloveniji v četrtletju z rahlo rastjo dobička

Ljubljana/Milano, 8. novembra - Unicredit banka Slovenija je skupaj z Unicredit Leasingom in družbo za upravljanje nepremičnin UCTAM v tretjem letošnjem četrtletju ustvarila 23 milijonov evrov konsolidiranega dobička. To je 0,3 odstotka več kot v enakem obdobju lani, so danes sporočili iz Unicredita.