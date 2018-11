Bloomberg: Ponudbe za celoten paket razpoložljivih delnic NLB, cena na dnu razpona

Ljubljana/London, 8. novembra - Institucionalni vlagatelji so knjigo ponudb v prvi javni ponudbi delnic (IPO) NLB napolnili do celotnega paketa 75 odstotkov minus ena delnica, ki ga prodaja država, je razvidno iz objave v informacijskem sistemu poslovnega medija Bloomberg. Cena za delnico naj bi medtem dosegla 51,5 evra in bila torej določena na spodnji meji cenovnega razpona.