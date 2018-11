Francoski škofi obljubljajo, da bodo osvetlili desetletja spolnih zlorab otrok

Pariz, 8. novembra - Francoska škofovska konferenca je v sredo sporočila, da bo ustanovila "neodvisno" komisijo, ki bo osvetlila spolne zlorabe mladoletnikov v francoski katoliški cerkvi od 50. let prejšnjega stoletja. Komisija bo raziskala, zakaj so spolne zlorabe obravnavali tako, kot so jih, in pripravila priporočila.