Vlado Šajn za EkipoSN: Slovenski sodniki med najboljšimi v Evropi

Ljubljana, 8. novembra - Vlado Šajn, ki je kariero v organih Evropske nogometne zveze (Uefa) začel že leta 1993 in je tudi predsednik zveze nogometnih sodnikov Slovenije od leta 2000, je v današnjem pogovoru za dnevnik EkipaSN dejal, da so slovenski sodniki med najboljšimi v Evropi. Šajn je tudi član sodniškega komiteja Uefe in zadolžen za izobraževanja evropskih sodnikov.