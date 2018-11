V Arosi Mobilii začasno prekinili stavko

Limbuš, 8. novembra - Okoli sto zaposlenih v limbuški družbi Arosa Mobilia, ki s ukvarja s proizvodnjo kuhinj, je v sredo vsaj začasno prekinilo stavko in danes nadaljuje z dokončanjem proizvodnje in odpremo že končanih izdelkov, je za STA povedala vodja sindikata Irina Trebičnik. Kot je pojasnila, so se tako odločili na zboru delavcev po doseženem kompromisu z upravo.