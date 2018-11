V Novem mestu razstava Olimpijske igre skozi objektiv Aleša Fevžerja

Novo mesto, 8. novembra - V galeriji Simulaker v Novem mestu bodo drevi ob 20. uri odprli fotografsko razstavo Olimpijske igre skozi objektiv Aleša Fevžerja. Razstavo, ki bo na ogled do 2. decembra, so pripravili v okviru novomeškega Štukljevega leta oziroma obeleževanja 120-letnice rojstva olimpionika in novomeškega rojaka Leona Štuklja.