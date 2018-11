Dragić z otečenim kolenom, Dončić prvi strelec poraženega Dallasa

Miami, 8. novembra - Košarkarji Miami Heat, slovenski zvezdnik vročice Goran Dragić je zaradi otečenega kolena tekmo izpustil, iz osebnih razlogov je manjkal tudi veteran Dwyane Wade, so doma gostili San Antonio Spurs in prvič po letu 2014 proti ostrogam prišli do zmage. Blestel je Hassan Whiteside, ki je k slavju s 95:88 prispeval 29 točk, 20 skokov in devet blokad.