Newyorške borze po vmesnih volitvah končale z rastjo

New York, 7. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje ponovno sklenili z rastjo. Vlagatelje so pomirili izidi vmesne volitve v ZDA, ki so se izsšle po pričakovanjih. Republikanci so še dodatno okrepili svojo večino v senatu, demokrati pa so prevzeli večino v predstavniškem domu zveznega kongresa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.