V Poljčah obeležili 28. obletnico odločitve za plebiscit in pozvali k osveščanju mladih

Begunje na Gorenjskem, 7. novembra - Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO) je danes zvečer v Poljčah na Gorenjskem pripravilo slovesnost ob 28. obletnici odločitve o slovenski samostojnosti. Na letošnji prireditvi so opozorili, da mladi premalo vedo o osamosvajanju Slovenije in da bi morali posvojiti vrednote osamosvojitve ter jih spoštovati in nadgraditi.