Večer: Nova era? (8. 11.)

Maribor, 7. novembra - Odkar so bili župani pred šestimi leti izgnani iz parlamenta, državna oblast ni imela veliko posluha za lokalno samoupravo in potrebe občin. Dejansko, razen pri množenju občin, nikoli ni bilo kaj veliko posluha za to raven oblasti. Celotno situacijo je še poslabšala kriza, kjer so vlade le še zategovale pas, v Večeru piše Urška Mlinarič.