Pokljuka v 2021/22 brez biatlonskega svetovnega pokala

Ljubljana, 7. novembra - Mednarodna biatlonska zveza (Ibu) je objavila koledar svetovnega pokala za sezoni 2020/21 in 2021/22. Pokljuka bo v sezoni 2020/21 gostila svetovno prvenstvo med 11. in 21. februarjem 2021, v sezoni 2021/22 pa je ni na koledarju svetovnega pokala. V tej sezoni bo Pokljuka gostila svetovni pokal med 3. in 9. decembrom.