Vmesne volitve v ZDA potrdile razdeljenost države

New York, 7. novembra - Ameriški volivci so na torkovih vmesnih volitvah sredi predsedniškega mandata republikancem in predsedniku Donaldu Trumpu ohranili in celo povečali večino v senatu, opozicijskim demokratom pa v skladu z napovedmi po osmih letih zagotovili večino v predstavniškem domu, česar je najbolj vesel Wall Street.