Stavka Sviza v začetku decembra bo dvodnevna, pospremila jo bosta protestna shoda pred vlado

Ljubljana, 7. novembra - V šolskem sindikatu Sviz so za začetek decembra napovedano stavko iz tridnevne spremenili v dvodnevno. Če se z vlado ne bodo dogovorili, bodo stavkali 5. in 6. decembra, ne bo pa stavke 4. decembra. Kot so pojasnili, so namreč prisluhnil opozorilom staršev, ki so izražali nezadovoljstvo in skrb ob napovedani večdnevni stavki.