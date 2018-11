Ajdovski poklicni gasilci sklenili dogovor z občino

Ajdovščina, 7. novembra - Po večmesečnih prizadevanjih za ureditev statusa poklicnih gasilcev v Gasilsko reševalnem centru (GRC) Ajdovščina so v Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije uspeli doseči dogovor z Občino Ajdovščina. Dogovor obsega spremembo statuta in pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v GRC Ajdovščina.