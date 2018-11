V javni obravnavi predlog novele zakona o preprečevanju korupcije

Ljubljana, 8. novembra - Ministrstvo za pravosodje je konec oktobra v javno obravnavo poslalo predlog novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Predlog med drugim natančneje določa pravice oseb, ki jih obravnava KPK, med pogoje za imenovanje za funkcionarja KPK pa dodaja pogoj osebnostne primernosti. Predloge in pripombe je mogoče podati do 30. novembra.