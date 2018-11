Demokrati prevzeli večino v predstavniškem domu, republikanci obdržali senat (II)

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

New York, 7. novembra - Republikanci so na vmesnih volitvah v ZDA povečali večino v senatu, demokrati pa so po osmih letih prevzeli večino v predstavniškem domu kongresa, kar bo poslej otežilo delo predsedniku Donaldu Trumpu. Ta je pozval republikance in demokrate k sodelovanju. Volitve so že zahtevale prvo politično žrtev, pravosodnega ministra Jeffa Sessionsa.