Na Poljskem in pribaltskih državah nove Natove vojaške vaje

Varšava, 7. novembra - Na Poljskem in v pribaltskih državah, Latviji, Litvi in Estoniji, so se danes začele Natove vojaške vaje, v kateri sodeluje okoli 17.500 vojakov iz 10 držav članic Nata. Vaja Anakonda, ki poteka na Poljskem, je največja vojaška vaja na Poljskem doslej. V njej sodeluje 12.500 vojakov. Okoli 5000 vojakov se uri v pribaltskih državah.