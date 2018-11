GZS: Predlog Levice o dvigu minimalne plače teptanje dogovorov o socialnem dialogu

Ljubljana, 7. novembra - V Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) so predlog Levice o dvigu minimalne plače označili za teptanje mednarodnih dogovorov o socialnem dialogu, k čemur so se pred dobrim tednom na prvi seji ESS zavezali predstavniki vlade. Prav tako so "šokirani nad odzivom koalicijskih strank, ki naj bi podprle tako nerazumen predlog Levice".