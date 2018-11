Murdochov 21st Century Fox okrepil dobiček

New York, 7. novembra - Ameriška filmska, televizijska in medijska hiša 21st Century Fox v lasti avstralskega milijarderja Ruperta Murdocha je v minulem četrtletju, od julija do septembra, ustvarila 1,29 milijarde dolarjev čistega dobička. To na letni ravni predstavlja 54-odstotno rast, spodbudila pa jo je tudi prodaja deleža v britanski televiziji Sky.