Ljubljana, 7. novembra - Izjava za medije po seji svet Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana bo danes ob 18. uri, in ne ob 18.45, kot so sprva napovedali, v razstavišču UKC Ljubljana v pritličju glavne stavbe na Zaloški cesti 7, so sporočili iz UKC Ljubljana. (STA)