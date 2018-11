S projektom Kaštelir do večje prepoznavnosti kulturne dediščine gradišč

Štanjel, 7. novembra - V Štanjelu so danes pripravili prvo predstavitev čezmejnega Interreg Slovenija-Hrvaška projekta Kaštelir, ki se posveča prazgodovinskim gradiščem in etnobotaniki za trajnostni turizem in razvoj podeželja na območju od Krasa do Kvarnerja. S projektom želi osem glavnih in deset pridruženih partnerjev doseči večjo prepoznavnost dediščine gradišč.