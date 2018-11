V Ljubljani že deveta nacionalna konferenca o obvladovanju sladkorne bolezni

Ljubljana, 8. novembra - Osrednja tema nacionalne konference o obvladovanju sladkorne bolezni, ki bo danes potekala v Ljubljani, je pogled na to kronično bolezen z vidika podatkov, trendov in razlik med regijami v državi. Za organizacijo letošnje konference, ki je že deveta po vrsti, sta poskrbela Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in ministrstvo za zdravje.