Katoliška cerkev poziva na volitve, ne bo pa izrecno podprla nobenega kandidata

Ljubljana, 7. novembra - V Katoliški cerkvi so pred bližajočimi se lokalnimi volitvami državljane pozvali, naj se volitev udeležijo v čim večjem številu in odgovorno oddajo svoj glas. Ne bodo pa izrecno podprli nobenega kandidata, so v odgovoru na prejeta novinarska vprašanja zapisali na Slovenski škofovski konferenci.