Slovenjgraški svetniki potrdili drugi rebalans letošnjega proračuna

Slovenj Gradec, 7. novembra - Na zadnji seji v tem mandatu so svetniki Mestne občine Slovenj Gradec danes brez razprave potrdili drugi rebalans letošnjega proračuna, ki predvideva nekaj manjših sprememb. Seznanili so se tudi s poročili nadzornega odbora, ki pri nekaterih občinskih projektih ugotavljajo manjše nepravilnosti, so pa te v glavnem že odpravljene.