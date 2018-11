Na borzah v New Yorku po vmesnih volitvah spodbudna gibanja

New York, 7. novembra - Borze v New Yorku so današnje trgovanje začele z rastjo. Vlagatelji so si namreč oddahnili, ker so se vmesne volitve sredi predsedniškega mandata izšle po pričakovanjih. Demokrati so prevzeli večino v predstavniškem domu zveznega kongresa, republikanci pa obdržali večino v senatu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.