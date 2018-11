Italijanski senat potrdil sporno zakonodajo o migracijah

Rim, 7. novembra - Italijanski senat je danes potrdil sporno zakonodajo o varnosti in priseljevanju, ki omogoča hitrejši izgon prosilcev za azil in lažji odvzem državljanstva migrantom. O zakonodajnem svežnju, ki ga je senat potrdil z glasovanjem o zaupnici vladi, mora do konca novembra glasovati še poslanska zbornica, poročajo tuje tiskovne agencije.