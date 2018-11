Šanghaj, 7. novembra - Nogometaši ekipe SIPG iz Šanghaja so prvič v zgodovini postali kitajski državni prvaki, potem ko so v predzadnjem krogu z 2:1 premagali pekinško moštvo Beijing Renhe. S tem so si priigrali neulovljivo prednost pred sedemkratnim zaporednim prvakom Guangzhoujem Evergrandom.