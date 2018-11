Ministrica Pivčeva z delegacijo na obisku v Hongkongu

Hongkong, 8. novembra - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec, ki jo spremlja gospodarska delegacija, danes začenja dvodnevni obisk Hongkonga. Ta je namenjen tretji predstavitvi Slovenije na enem največjih in najpomembnejših sejmov s področja promocije vina, alkoholnih pijač in prehrambnih proizvodov v Aziji.