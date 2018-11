Delnice NLB še danes na voljo institucionalnim vlagateljem

Ljubljana, 8. novembra - Potem ko so od 29. oktobra do 7. novembra interes za nakup delnic NLB lahko oddali mali vlagatelji, lahko še danes do 15. ure to storijo institucionalni vlagatelji. Njim je namenjena večina deleža, ki ga v NLB prodaja država. V petek bo nato predvidoma znana končna cena za delnico, ki bo nekje med 51,50 in 66 evrov.