Zore in Prešiček tudi o noveli zakona o verski svobodi in davku na nepremičnine

Ljubljana, 7. novembra - Minister za kulturo Dejan Prešiček je danes sprejel ljubljanskega nadškofa metropolita in predsednika Slovenske škofovske konference Stanislava Zoreta. Izmenjala sta stališča o noveli zakona o verski svobodi, pa tudi o napovedani uvedbi davka na nepremičnine, so sporočili z ministrstva za kulturo in škofovske konference.