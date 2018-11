Bruselj s strategijo za zmanjšanje izpostavljenosti endokrinim motilcem

Bruselj, 7. novembra - Evropska komisija je danes sprejela sporočilo, s katerim želi okrepiti prizadevanja za zmanjšanje izpostavljenosti državljanov in okolja endokrinim motilcem. Kot so danes sporočili v Bruslju, bo strateški pristop EU k endokrinim motilcem še naprej temeljil na znanosti in uporabi previdnostnega načela.