Volilna kampanja v Mariboru dodobra razgreta

pripravila Andreja Seršen Dobaj

Maribor, 11. novembra - Kampanja pred letošnjimi lokalnimi volitvami v Mestni občini Maribor je izjemna, ne le zaradi rekordnega števila kandidatov za župana in dejstva, da je eden od njih za zapahi, ampak tudi zaradi burnega dogajanja na družbenih omrežjih. Plakati in stojnice so zgolj formalnost, pravi boj se bije na spletu, tudi z napadi na medije.

Prva na udaru županska kandidatka

Prva tarča napadov je bila županska kandidatka Lidija Divjak Mirnik, ki kandidira s podpisi volivcev. Dogodek, ko je na avtomobilu našla prerezane gume in obešeno lutko z njeno fotografijo, policija še preiskuje. Namigovalo se je celo, da je to uprizorila sama, kar je aktualna poslanka v DZ označila za popoln absurd. "Očitno je, da marsikomu ne diši to, kar kažejo ankete v Mariboru," je takrat povedala.

Kot ena od treh kandidatk za županjo je kritična do odnosa do žensk. "Ogromno se govori o vlogi in nujnosti žensk v politiki, v praksi pa smo še vedno obravnavane kot drugorazredne kandidatke," je povedala za STA.

Med 15 moškimi protikandidati najbolj odmeva kampanja aktualnega župana Andreja Fištravca, ki je kandidaturo prav tako vložil s podpisi volivcev. Najprej je dvignil prah z akcijo fotografiranja z "resničnimi ljudmi", ko naj bi se pred objektiv postavil tudi s posamezniki dvomljivega slovesa. Po lični animaciji o njegovih zaslugah v mestu pa je po spletu zaokrožil še posnetek zaigrane gostilniške debate, kjer Fištravec ljudem pripoveduje o svojem delu. Kritiki so takoj ugotovili, da je video na las podoben posnetku Aleksandra Vučića iz lanske predsedniške kampanje v Srbiji.

V Fištravčevem volilnem štabu odgovarjajo, da je medijsko poročanje o njihovih volilnih dejavnostih, pa tudi dosežkih njihovega županskega kandidata, selektivno in s tem zavajajoče. Glede svojih žaljivih zapisov na družbenih omrežjih pravijo, da gre za satiro ali pa odgovor na enaki ravni kot jih uporabljajo kritiki, tudi med novinarji.

"Tisti, ki nivo debate spusti na ta način, mora tudi prenesti, da dobi odgovor v podobnem stilu," je povedal vodja volilnega štaba Saša Pelko. "Javne osebe smo tako politiki kot tudi novinarji in nivo komunikacije je pomemben. Za vzdrževanje tega nivoja pa smo odgovorni tako politiki kot novinarji," je dodal.

Mediji pomemben jeziček na tehtnici?

Vsesplošno kritiziranje medijev, češ da zagovarjajo enega ali drugega kandidata, je sicer te dni stalna tema pogovorov v Mariboru, nekateri se spuščajo celo v osebne napade na posamezne novinarje. "Obračuni z novinarji, v Mariboru tudi ustanavljanje svojih trobil, kažejo na popolno pomanjkanje politične kulture pri kandidatih in so posledica splošne klime vedno bolj normaliziranih političnih napadov na medije pri nas. Prišli smo v stanje, ko postajajo del splošne folklore, namesto da bi bili sankcionirani," ocenjuje filozof Boris Vezjak.

Po besedah odgovornega urednika Večera Matije Stepišnika imajo napadi na medije jasen cilj. "Načrtno in organizirano diskreditirati tiste, ki politikom postavljajo ogledalo in predstavljajo civilni nadzor njihovih odločitev. V Mariboru prvič v tako brutalni in čisti obliki vidimo vse vzorce, ki so postali del političnih strategij tudi po svetu, posebej družbena omrežja so ob svoji demokratičnosti in potencialu za politično emancipacijo postala tudi 'pljuvalnik', ki ga politični akterji prek realnih in 'fake' profilov uporabljajo po principu 'cilj opravičuje sredstva', tudi laži, neresnice in manipulacije," je poudaril.

V mariborsko lokalno politiko se je sicer letos vključil tudi urednik portala Požareport Bojan Požar s svojim županskim kandidatom Igorjem Domanjkom. S pritožbo na upravno sodišče ni uspel izločiti tekmecev iz bitke, na odločitev ustavnega sodišča še čaka. Prepričan je, da so lokalni mediji izrazito pristranski, hkrati pa izpostavlja, da je kampanja v Mariboru "pretirano namenjena izključno kandidatom za župana, praktično nič pa strankam ali listam in kandidatom za mestne svetnike".

Napeti trikotnik Fištravec - Arsenovič - Kangler

V zadnjih tednih se najbolj iskri med tremi kandidati - Fištravcem, kandidatom SMC Sašo Arsenovičem in nekdanjim županom Francem Kanglerjem, ki ga poleg njegove NLS podpirajo še SDS, SLS in SNS. Slednji v skladu s svojim geslom Čas je za preproste ljudi še vedno najbolj stavi na nagovarjanje občanov v živo na ulici s sončnicami, hkrati pa zvesto beleži vsa ta srečanja tudi na svojem Facebook profilu. Sam je namreč pred leti na lastni koži izkusil, kakšno moč imajo družbena omrežja. Tam med drugim kroži tudi popevka Županov boj, ki opisuje Kanglerjeve kvalitete.

V nastopih na volilnih soočenjih je med najslabše ocenjenimi Arsenovič, ki je ob vstopu v volilno kampanjo, resda v zadnjem trenutku, veljal za močnega kandidata. "Če na vsakem koraku kažete svojo ranljivost in neznanje pravil politične in medijske psihologije, se vas bodo konkurenti lotevali s še večjim veseljem," pravi Vezjak.

Po bizarnosti primerljiv očitkom na račun Fištravca pred prejšnjimi volitvami, češ da naj bi jedel mačke, je aktualni očitek na račun Arsenoviča, da naj bi pred 20 leti odgriznil natakarju del prsta. V njegovem štabu pravijo, da je to storil v silobranu, kritiki pa vztrajajo, da takšno vedenje kaže na njegovo neprimernost za župana. "Zakaj se nekdo 20 let po dogodku in deset dni pred volitvami odloči za pripovedovanje izkrivljene zgodbe, najbrž ve samo on," je za POP TV povedal Arsenovič.

Zaradi velikega števila kandidatov se redko sliši vse

Zaradi velikega števila županskih kandidatov organizatorji javnih soočenj nanje večinoma vabijo le tiste, ki jim javnomnenjske raziskave namenjajo več podpore. Ostali so zato večkrat porinjeni v ozadje in se pritožujejo zaradi neenakopravne obravnave.

Posebna zgodba je kandidat Gibanja Zedinjena Slovenija Andrej Šiško, ki je v priporu zaradi domnevnega ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve. Njegovo kandidaturo za župana so vložili njegovi podporniki, na javnih predstavitvah in soočenjih pa razumljivo ne more sodelovati.

Med zanimivimi podrobnostmi letošnje kampanje v Mariboru je tudi to, da je kandidat Stranke mladih - Zeleni Evrope starejši od kandidata upokojenske stranke DeSUS. Županski kandidat Aleksander Kamenik ima na listi kandidatov za mestni svet le še svojo hčerko. Zanimiva je še podrobnost, da je Matjaž Mulej uradni vlagatelj županske kandidature Fištravca, hkrati pa tudi kandidat liste njegovega tekmeca Boruta Ambrožiča za mestni svet.

Med kandidati za mestni svet so med drugim novinarka Breda Čepe (NLS), nogometaš Marinko Galić (NLS), nekdanji župan Boris Sovič (SD), nekdanji rektor univerze Danijel Rebolj (Levica), poslanca DZ Franc Trček (Levica) in Dejan Kaloh (SDS), umetnica Aphra Tesla (LKP), sociolog Andrej Naterer (LŽAF), dirigent Stane Jurgec (SMSR) in pesnik Andrej Brvar (Arsenovič za Maribor).