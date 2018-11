Na NIB podelili devete nagrade in priznanja Miroslava Zeia

Ljubljana, 7. novembra - Na Nacionalnem inštitutu za biologijo (NIB) so ob 58. letnici delovanja inštituta podelili devete nagrade in priznanja Miroslava Zeia. Nagrado za življenjsko delo je prejel Andrej Blejec, nagrado za izjemne dosežke sta prejela Matjaž Hren in Klemen Zupančič, nagrado za izjemno doktorsko delo pa Barbara Breznik in Matjaž Novak.