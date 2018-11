V Galeriji P74 Kumarjeve krajine in zemljevidi

Ljubljana, 8. novembra - V Galeriji P74 bodo drevi odprli razstavo Voranca Kumarja, naslovljeno Krajine in zemljevidi. Intermedijski umetnik v svoji umetniški praksi razvija zanimanje do relacije med pogledom in prostorom. Tema tokratne razstave je odnos človeškega in računalniškega pogleda, ki se v zadnjih desetletjih tehnološkega napredka vse tesneje prepletata.