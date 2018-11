V muzeju v nemškem Siegnu odkrili Rembrandtovo jedkanico

Düsseldorf, 9. novembra - V Muzeju Siegerland v nemškem Siegnu so v depojih odkrili jedkanico, za katero so prepričani, da je delo Rembrandta van Rijna. Nanjo so naleteli med pripravami na razstavo del Anthonisa van Dycka, ki bo na ogled prihodnje leto. Rembrandt je na jedkanici upodobil Lievena Willemsza van Coppenola, vodjo t.i. francoske šole v Amsterdamu.