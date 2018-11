Miklavčič za pregleden napredek v Kopru

Koper, 7. novembra - V Kopru so se danes predstavili kandidati SLS za župana in člane občinskega sveta. Županski kandidat Nevio Miklavčič je poudaril, da se bo v primeru izvolitve usmeril v to, da bi napredek občine nadaljevali, pri tem pa bi sam dal poudarek na večji preglednosti. SLS na lokalnih volitvah v Kopru sicer nastopa z geslom Glas za mesto in vas.