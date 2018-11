Dickensonovo pismo izpred 175 let gre danes na dražbo

New York, 8. novembra - Pismo Charlesa Dickensa, ki ga je leta 1843 napisal prijateljici Marion Ely in ji z njim potrdil udeležbo na rojstnem dnevu njene sestrične Mary, gre danes na dražbo v New Yorku. Zanimivost pisma je najava literarnega lika - medicinske sestre Sarah Gamp oz. njenega notranjega glasu gospe Harris, ki ga je Dickens uporabil v romanu Martin Chuzzlewit.