Večni prišlek Lojze Kovačič bi dopolnil 90 let

Ljubljana, 9. novembra - Lojze Kovačič spada med največje slovenske prozaiste. Med njegovimi najpomembnejšimi deli so romani Deček in smrt, Resničnost, Pet fragmentov in Prišleki. Večni prišlek pa je bil Kovačič, ki je bil pri desetih letih z družino izgnan iz Švice v Jugoslavijo in se tedaj šele prvič srečal s slovenščino. Danes bi dopolnil 90 let.