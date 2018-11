Vlada in občinska združenja dogovorili povprečnino v višini 573,5 evra

Ljubljana, 7. novembra - Vlada in tri občinska združenja so dopoldne podpisali pismo o nameri, ki višino povprečnine za prihodnje leto določa pri 573,5 evra na prebivalca. Obenem pa so se zavezali, da bodo v roku šestih mesecev pripravili spremembe zakonodaje, ki bi zmanjšala stroške občinam.