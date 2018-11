Lokalne volitve spodbujajo gospodarsko rast

Ljubljana, 7. novembra - Župani se želijo pred lokalnimi volitvami pokazati v lepi luči pred volivci, zato takrat občine običajno povečajo obseg investicij. To pa spodbuja gospodarsko rast, ugotavljajo na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). Po teh ocenah volilno leto prispeva h gospodarski rasti na ravni Slovenije okoli pol odstotka bruto domačega proizvoda.

V zadnjih 18 letih so občine za investicije, torej za investicijske odhodke in transferje, namenile sredstva v višini 39 odstotkov vseh svojih prihodkov. V letih, ko smo jeseni imeli zadnje štiri cikle lokalnih volitev, pa je bil ta delež v povprečju za 4,5 odstotne točke višji od dolgoletnega povprečja, je izračunal glavni ekonomist pri Analitiki GZS Bojan Ivanc.

Izrazito sta odstopala dva zadnja volilna cikla, ko so občine za investicije namenile 47 odstotkov celotnih prihodkov (leta 2010) oziroma 45 odstotkov (leta 2014). Ob tem pa so občine v obeh omenjenih letih kot celota zaključile fiskalno leto z najvišjima primanjkljajema v zadnjih osmih letih.

"Vsaka občina se želi pred svojimi volivci prikazati z dobrimi rezultati svojega delovanja. Pri volilnem telesu so izdatki, ki se odrazijo v izgradnji fizične infrastrukture, bolj cenjeni kot ostali," je te podatke komentiral Ivanc.

Župani sicer zanikajo, da bi investicije načrtovali ravno za obdobje pred lokalnimi volitvami. Župan Dola pri Ljubljani Janez Tekavc je denimo nedavno odprtje rolkarske steze in rekonstrukcijo ceste v Zaborštu v občinskem glasilu pospremil z besedami, da so zamude izvajalcev tako rekoč stalnica vsakega projekta, zato odprtja prej ni moglo biti. Slovesno odprtje rolkarske steze, za katero je občina pridobila tudi evropska sredstva, je bilo konec septembra, sicer pa Tekavc pravi, da se je s pogajanji in usklajevanji glede projekta ukvarjal cel mandat.

Na GZS dodajajo, da je prav uspešnost pri črpanju evropskih sredstev na lokalni ravni tisti dejavnik, ki vpliva na povečan investicijski ciklus glede na leta, preden Slovenije teh sredstev še ni bila deležna. Tak primer je leto 2014, ko je uspešno črpanje evropskih sredstev na lokalni ravni prispevalo k močnejšemu obdobju gospodarstva po dveh letih nižanja bruto domačega proizvoda (leta 2012 in 2013).

Ivanc je "čez palec" ocenil, da volilno leto prispeva h gospodarski rasti na ravni Slovenije okoli pol odstotka bruto domačega proizvoda, in sicer predvsem preko povečanih investicij v lokalno infrastrukturo, kot so ceste, komunalni projekti, poslovne cone in drugi občinski objekti. Posledično se poveča poraba materiala, asfalta se denimo v volilnih letih porabi za tretjino več kor v običajnih letih.