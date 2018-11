Adidas po dobrem četrtletju zvišal celoletno napoved

Frankfurt, 7. novembra - Nemški proizvajalec športne opreme Adidas je tretje četrtletje končal s 5,9 milijarde evrov prihodkov in 656 milijonov evrov čistega dobička, kar na letni ravni predstavlja osem- oz. 19-odstotno rast. Po dobrem četrtletju so v družbi zvišali celoletno napoved, po novem naj bi bilo ob koncu leta med 1,6 in 1,7 milijarde evrov čistega dobička.