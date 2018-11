Spletni nakupi vse bolj priljubljeni v Sloveniji

Ljubljana, 8. novembra - Spletno nakupovanje je v Sloveniji vse bolj priljubljeno in narašča v vseh starostnih skupinah. V zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem je na spletu nakupovalo 51 odstotkov oseb, starih med 16 in 74 let, kažejo podatki statističnega urada. Več kot tri četrtine kupcev je nakupovalo pri spletnih trgovcih iz Slovenije.