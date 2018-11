Na dražbi avkcijske hiše Clars v Oaklandu tudi Klimt in Rembrandt

Oakland, 10. novembra - Avkcijska hiša Clars v Oaklandu za 17. in 18. november napoveduje dražbo, na kateri bodo ponudili tudi nekaj izjemno redkih del ameriških in evropskih umetnikov ter del dekorativne umetnosti, pohištva, nakita in primerkov azijske umetnosti. Med drugim bo na dražbo dana risba avstrijskega slikarja Gustava Klimta in Rembrandtova grafika.