Evropske borze z rastjo v nov dan

London/Frankfurt/Pariz, 7. novembra - Pomembnejše evropske borze so nov trgovalni dan začele z rastjo. Vlagatelji ocenjujejo izkupiček vmesnih volitev v ZDA, na katerih so demokrati prevzeli večino v predstavniškem domu zveznega kongresa, republikanci pa obdržali večino v senatu. Rezultat je skladen s pričakovanji trga in anket, poročajo tuje tiskovne agencije.